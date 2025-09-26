Germania susține poziția lui Trump împotriva anexării Cisiordaniei de către Israel

Germania salută declarațiile președintelui american Donald Trump, care a afirmat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, potrivit Al Jazeera.

„Anexarea Cisiordaniei, dar și construirea de așezări în Cisiordania și în Ierusalimul de Est, rămân obstacole majore în calea unei soluții cu două state”, a spus purtătorul de cuvânt.

Țările occidentale și-au exprimat în repetate rânduri opoziția față de extinderea așezărilor ilegale israeliene în teritoriul palestinian, aflat sub ocupație israeliană din 1967, dar au luat rar măsuri concrete pentru a exercita presiuni asupra Israelului să respecte dreptul internațional.