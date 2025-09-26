„S-a ajuns la o înțelegere”. Anunțul lui Erdogan în urma discuțiilor cu Trump privind un armistițiu în Gaza

Potrivit biroului său, Erdogan a afirmat că reuniunea a fost deosebit de importantă pentru a transmite hotărârea de a opri violențele din Gaza, adăugând că Trump a accentuat necesitatea încetării conflictului.

„Am explicat cum se poate obține un armistițiu în Gaza și în întreaga Palestina, și o pace durabilă ulterior. S-a ajuns la o înțelegere acolo. Am spus că soluția celor două state este formula pentru o pace durabilă în regiune, că situația actuală nu poate continua”, se arată în transcrierile emise de biroul prezidențial de la Ankara.

Cei doi șefi de stat s-au mai întâlnit și în marja Adunării Generale ONU, Erdogan declarându-se „mulțumit” de desfășurarea discuției.

De asemenea, în cadrul întâlnirii de joi, liderul de la Casa Albă și-a exprimat dorința ca Turcia să oprească achizițiile de petrol rusesc, menționând că Erdogan ar putea să influențeze evoluția războiului.