Germania urmărește noi achiziții de avioane Eurofighter și modernizarea rachetelor Taurus

În documentul văzut de Reuters, sunt menționate 81 de proiecte care depășesc pragul de 25 de milioane de euro, ceea ce impune aprobarea Comisiei pentru buget din Bundestag.

Printre acestea se află achiziția unei noi tranșe de Eurofightere, dar modernizarea sistemului de rachete de croazieră Taurus. Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a anunțat că urmărește modernizarea sistemului, și achiziția de 600 de rachete.

În stocurile armatei germane se află deja 600 de rachete Taurus cu o rază de acțiune de peste 500 km.

Pe listă se regăsesc achiziții de sisteme de apărare antiaeriană Patriot și IRIS-T SLM, vehicule de luptă de tip Puma, transportoare blindate Boxer și drone Heron TP.

Documentul nu precizează numărul exact al sistemelor, costurile și nici producătorii pentru fiecare categorie de echipamente.