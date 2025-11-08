Germania va reexamina politicile comerciale ale Chinei „relevante pentru securitate”

Planul vine după o recentă intensificare a tensiunilor comerciale între a doua şi a treia economie mondială.

Comitetul va examina „relaţiile comerciale relevante pentru securitate dintre Germania şi China” şi va face recomandări guvernului, potrivit unei moţiuni depuse de conservatorii cancelarului Friedrich Merz şi partenerii lor de coaliţie social-democraţi, consultată sâmbătă de Reuters.

Moţiunea va fi probabil adoptată vinerea viitoare, iar comitetul – care va fi format din doisprezece academicieni, asociaţii industriale, reprezentanţi ai sindicatelor şi membri ai grupurilor de reflecţie – va fi înfiinţat la scurt timp după aceea.

Timp de decenii, Germania a considerat China, un alt exportator important, ca un aliat natural în promovarea unui sistem comercial global deschis, care a contribuit la înflorirea sectorului manufacturier german.

Însă o serie de lovituri recente – inclusiv restricţiile chineze asupra exporturilor de pământuri rare, care ameninţau să paralizeze industria auto germană, crucială pentru economie – au determinat o reevaluare a situaţiei.

Noul comitet va raporta parlamentului de două ori pe an

„Scopul comitetului este de a examina din perspectivă juridică, economică şi politică necesitatea modificării regulilor comerţului exterior”, se arată în moţiune. Comitetul va analiza şi relaţiile comerciale ale altor ţări cu China.

În octombrie, ministrul german de externe Johann Wadephul, care a criticat restricţiile Chinei la exportul de metale rare şi sprijinul tacit acordat Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei, a amânat în ultimul moment o călătorie în China, după ce Beijingul a confirmat doar una dintre întâlnirile solicitate.

Săptămâna aceasta, cancelarul Merz a rupt cu dogma germană de zeci de ani privind comerţul liber, solicitând Europei să adopte măsuri protecţioniste pentru a susţine industria siderurgică europeană în faţa ofensivei competitive a Chinei.

Ministrul de finanţe social-democrat Lars Klingbeil a vorbit despre necesitatea „unui pic mai mult patriotism european”.