Germanii au plătit cu până la 82% mai mult pentru încălzire în ultimii patru ani, după ce au renunțat la gazul rusesc

Fernando, educator venezuelean de 42 de ani care lucrează la o grădiniță din Berlin, a declarat pentru EFE că a observat cum „în fiecare an prețul încălzirii a crescut tot mai mult”. Într-un apartament pe care îl deține și îl închiriază, „creșterea a fost de aproximativ 30% pe an”, a spus el.

„În apartamentul pe care îl dețin, costul lunar era de 140 de euro, dar acum, conform ultimei facturi, ar trebui să fie 390 de euro”, a afirmat Fernando.

În Germania, este obișnuit ca încălzirea să fie inclusă în chirie, dar acest cost se bazează pe o estimare. Dacă estimarea a fost prea mare sau prea mică, la finalul anului chiriașul trebuie fie să primească diferența, fie să plătească ceea ce lipsește. Creșteri precum cea descrisă de Fernando reprezintă, pentru mulți, un adevărat impediment financiar.

Potrivit datelor Eurostat, Germania era în 2023 una dintre țările în care cele mai multe gospodării alocau 40% sau mai mult din venituri pentru locuință, fie în chirie, fie proprietate, influențat și de costurile suplimentare, precum încălzirea. În această situație se află 13% dintre germani, cu cinci puncte peste media UE (8,8%), doar Danemarca având un procent mai mare (15,4%).

Încălzirea pe gaz mai scumpă în 2025

Conform Asociației administratorilor imobiliari din Germania, costul încălzirii va crește în 2025: de exemplu, încălzirea unui apartament de 70 mp cu gaz va fi cu 15% mai scumpă, ajungând la 1.180 de euro față de 2024.

Acest lucru este confirmat și de studiul firmei germane de servicii energetice și de măsurare Techem, bazat pe date din 100.000 de clădiri rezidențiale. Techem arată că, în ultimii patru ani, costurile pentru încălzirea locuințelor în Germania au atins niveluri record, crescând cu 82% față de 2021.

Eforturile guvernelor germane succesive de a promova energia regenerabilă nu s-au reflectat încă pozitiv în modul în care se încălzesc locuințele germane. „Majoritatea caselor încă folosesc încălzirea pe gaz și, prin urmare, sunt afectate de prețul gazului”, a declarat Andreas Fischer, economist și expert în energie la Institutul pentru Economia Germană (IW).

Prețul gazului ne-rusesc

Prețurile gazului au crescut după ce Germania, care în 2020 cumpăra 55% din gazul importat din Rusia, a fost nevoită să își schimbe principalul furnizor din cauza invaziei ruse în Ucraina.

Fischer afirmă că schimbarea surselor de aprovizionare a Germaniei, și în general a Europei, este principalul factor care explică majorarea prețului. „Gazul s-a scumpit. Era de așteptat ca noul aprovizionament să fie mai costisitor, deoarece înainte venea în principal prin conducte, iar apoi am avut o situație de criză”, a spus el.

În prezent, Norvegia este principalul furnizor de gaz natural și, conform datelor oficiale, a furnizat în 2024 până la 48% din necesarul Germaniei (cu 5% mai mult decât în 2023). Germania mai importă gaz și din Olanda și Belgia, care au reprezentat anul trecut 25%, respectiv 18% din consum.

Fischer nu crede că în Germania se va ieftini încălzirea pe termen scurt.