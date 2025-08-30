Gordon Ramsay, operat pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular

Gordon Ramsay, unul dintre cei mai cunoscuți chefi din lume, a dezvăluit sâmbătă că a fost supus unui tratament pentru îndepărtarea unui carcinom bazocelular, o formă frecventă de cancer de piele.

Conform The Guardian, anunțul a fost făcut pe Instagram, unde Ramsay a postat o fotografie în care se văd pansamente sub ureche, acolo unde medicii au intervenit.

„Recunoscător și foarte apreciativ pentru echipa incredibilă de la The Skin Associates și pentru rapiditatea cu care au acționat. Vă mulțumesc”, a scris acesta, adăugând cu umor că „nu este vorba de un lifting”.

Mesajul său a fost însoțit și de un apel către fani să nu uite să folosească protecție solară.

Postarea a strâns rapid reacții de sprijin din partea apropiaților și a fanilor.

Printre cei care i-au transmis mesaje se numără fiica sa, Holly, și prezentatorul TV Robert Rinder.

Organizația Cancer Research UK i-a mulțumit lui Ramsay pentru că a contribuit la conștientizarea riscului expunerii la soare fără protecție.

Potrivit NHS, carcinomul bazocelular este o formă de cancer de piele care apare în stratul superior al pielii, cauzat în principal de expunerea la radiații ultraviolete.