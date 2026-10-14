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Grecia încearcă să protejeze populația de facturile mari din această iarnă. Noi subvenții pentru energie și carburanți

Grecia va aloca încă 98 de milioane de euro pentru subvenționarea combustibilului destinat încălzirii și a carburanților, în încercarea de a reduce presiunea costurilor cu energia asupra populației în sezonul rece.
Grecia încearcă să protejeze populația de facturile mari din această iarnă. Noi subvenții pentru energie și carburanți
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
14 oct. 2026, 18:15, Știri externe
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Măsurile vin după ce autoritățile de la Atena au cheltuit deja peste 860 de milioane de euro în acest an pentru sprijinirea gospodăriilor și companiilor, potrivit The Independent.

Statul și rafinăriile vor reduce prețul combustibilului pentru încălzire

Ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, a anunțat că sprijinul acordat de stat pentru combustibilul de încălzire va fi de 0,20 euro pentru fiecare litru la sfârșitul lunii octombrie.

Măsura va fi completată de o reducere de încă 0,20 euro pe litru acordată de rafinării. Obiectivul autorităților este ca prețul plătit de consumatori să fie menținut în jurul valorii de 1,55 euro pe litru.

Combustibilul pentru încălzire este utilizat pe scară largă de gospodăriile din Grecia și poate fi comercializat pentru sezonul rece în intervalul 15 octombrie – 30 aprilie.

Nu este clar, deocamdată, ce impact financiar va avea asupra companiilor de rafinare discountul anunțat.

Subvenții și pentru motorină și benzină

Pachetul nu se limitează la încălzirea locuințelor. Guvernul de la Atena va acorda și un sprijin de 0,15 euro pentru fiecare litru de motorină și de 0,10 euro pe litru în cazul benzinei.

Autoritățile vor decide până la sfârșitul lunii octombrie dacă aceste măsuri vor fi prelungite și în noiembrie.

Noile intervenții vin într-un context european marcat de presiuni asupra aprovizionării cu energie, pe fondul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Mai multe guverne europene au recurs la diferite forme de sprijin pentru a limita impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor.

Peste 860 de milioane de euro pentru subvenții în 2026

Guvernul grec a anunțat, de asemenea, o majorare cu 30% a ajutorului anual acordat pentru încălzirea locuințelor.

De la începutul anului, Atena a cheltuit peste 860 de milioane de euro pentru diferite scheme de sprijin în domeniul energiei destinate populației și mediului de afaceri.

Odată cu noul pachet de 98 de milioane de euro, valoarea intervențiilor anunțate în acest domeniu crește și mai mult, în condițiile în care apropierea iernii amplifică preocupările legate de facturile gospodăriilor.

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