Grecia va permite înrolarea voluntară în armată a femeilor, începând cu 2026

Recrutarea voluntară a femeilor în Forțele Armate va începe în 2026, odată cu crearea unei unități cu 100 până la 150 de recruți, a anunțat ministrul Apărării, Nikos Dendias.

„Vom începe recrutarea voluntară a femeilor în 2026. Vom forma o unitate de 100 până la 150 de voluntari pentru a consolida și mai mult legătura dintre femei și Forțele Armate”, a declarat Dendias, vorbind la a 4-a Conferință Economică de la Naftemporiki.

El a menționat că femeile reprezintă în prezent aproximativ 17% din Forțele Armate Grecești, o cifră care se aliniază cu media globală.

„Totuși, trebuie să facem un pas mai departe – să creăm infrastructura necesară, precum și mentalitatea și cultura, astfel încât, dacă va fi vreodată nevoie, femeile să poată servi alături de bărbați în Forțele Armate Grecești”.

Alte țări europene cu serviciu militar voluntar pentru femei

În afară de Grecia, Cipru, Finlanda, Elveția și Austria au serviciu voluntar de armată pentru femei.

În Cipru, parlamentul acestei țări a aprobat, în aprilie anul acesta, o lege care permite femeilor să se înscrie, dacă vor, în serviciul militar.

În Finlanda, din 2024, femeile pot fi incluse în serviciul militar, voluntar, în aceleași condiții ca bărbații, pentru care serviciul militar e obligatoriu.

Tot din 2024, Elveția are serviciu militar voluntar pentru femei. Ele se pot înrola în toate serviciile armatei, inclusiv în cele de luptă.

Același regim este și în Austria.