Guvernul britanic a publicat declarațiile martorilor din procesul de spionaj pentru China. Acuzații dure aduse laburiștilor

Așa cum a promis premierul britanic, documentele au fost făcute publice pentru a clarifica motivele prăbușirii procesului. Declarațiile au fost pregătite de guvern ca probe-cheie pentru Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS), care trebuia să demonstreze că statul chinez reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Regatului Unit, potrivit Sky News. Procesul a fost suspendat luna trecută, după ce instanța a concluzionat că nu există suficiente dovezi.

Conform guvernului, prima declarație a fost redactată în 2023, sub guvernul conservator, iar următoarele două sub actualul guvern laburist. Fiecare document prezenta evaluări diferite privind gradul de amenințare reprezentat de China.

Partidul Conservator susține că guvernul laburist a slăbit deliberat probele, ceea ce a dus la prăbușirea acuzațiilor. În replică, oficialii laburiști afirmă că au fost obligați prin lege să mențină linia de politică externă adoptată de guvernul precedent, corespunzătoare perioadei în care ar fi avut loc presupusele infracțiuni.

Controversa a provocat tensiuni politice majore la Londra. Opoziția a acuzat guvernul că a compromis securitatea națională, în timp ce executivul laburist a invocat „transparența și responsabilitatea” în publicarea documentelor.