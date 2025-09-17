Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă

Abdul Rahman Shadid, oficial Hamas, a declarat că măsura Israelului de a prelungi detenția a sute de palestinieni fără proces sau acuzații „face parte dintr-o politică sistematică menită să prelungească detenția lor și să le suprime libertatea”.

Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram al grupării, Shadid a descris aceste ordine drept „o încălcare flagrantă a tuturor standardelor umanitare, a normelor și a dreptului internațional”, scrie Al Jazeera.

Potrivit acestuia, detenția administrativă este folosită ca „instrument de pedeapsă colectivă” împotriva poporului palestinian.

Shadid a afirmat că peste 3.577 de palestinieni se află în prezent în închisorile israeliene sub regimul detenției administrative și a acuzat autoritățile israeliene de „tortură, înfometare, privare și neglijență medicală” față de deținuți.