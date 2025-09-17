Prima pagină » Știri externe » Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă

Hamas acuză Israelul că folosește detenția administrativă ca formă de pedeapsă colectivă

Un oficial de rang înalt din Hamas susține că noile ordine de detenție administrativă emise de Israel împotriva a sute de palestinieni din Cisiordania ocupată încalcă flagrant drepturile omului și normele internaționale.
Sursă foto: Hepta
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 18:18, Social

Abdul Rahman Shadid, oficial Hamas, a declarat că măsura Israelului de a prelungi detenția a sute de palestinieni fără proces sau acuzații „face parte dintr-o politică sistematică menită să prelungească detenția lor și să le suprime libertatea”.

Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram al grupării, Shadid a descris aceste ordine drept „o încălcare flagrantă a tuturor standardelor umanitare, a normelor și a dreptului internațional”, scrie Al Jazeera.

Potrivit acestuia, detenția administrativă este folosită ca „instrument de pedeapsă colectivă” împotriva poporului palestinian.

Shadid a afirmat că peste 3.577 de palestinieni se află în prezent în închisorile israeliene sub regimul detenției administrative și a acuzat autoritățile israeliene de „tortură, înfometare, privare și neglijență medicală” față de deținuți.