Hamas analizează o propunere de dezarmare în Gaza

Modul în care reacționează Hamas, așteptat în următoarele zile sau săptămâni, are implicații majore pentru cele 2 milioane de locuitori ai Gazei, care trăiesc într-o situație sumbră de când a intrat în vigoare armistițiul, acum aproape șase luni, potrivit AP.

Carta fondatoare a Hamas îndeamnă la rezistență armată împotriva Israelului și a fost reticentă în a renunța la un arsenal, inclusiv rachete, rachete antitanc și explozibili, care se află în centrul identității sale.

Din acest motiv, este departe de a fi sigur că grupul se va conforma. Hamas a indicat că este nemulțumită de o propunere susținută de SUA, aflată în prezent în discuție. Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a complicat și mai mult eforturile din Gaza, amenințând cu noi întârzieri, deoarece atrage atenția regiunii.

Între timp, componente cheie ale planului lui Trump – cea mai importantă, reconstrucția teritoriului devastat – rămân în așteptare.

„Viitorul Fâșiei Gaza… depinde acum în întregime de dezafectarea armelor Hamas”, a declarat Mike Waltz, ambasadorul SUA la Națiunile Unite, în fața Consiliului de Securitate săptămâna aceasta. „Ne aflăm cu adevărat într-un punct de inflexiune acum.”

Hamas trebuie să predea toate armele

Planul în 20 de puncte al lui Trump prevede că toată „infrastructura militară, teroristă și ofensivă” a Hamas din Gaza, inclusiv „tunelurile și instalațiile de producție a armelor”, trebuie distrusă. De asemenea, se precizează că armele trebuie plasate „permanent inutilizabile”.

Israelul și SUA spun că acest limbaj este clar și că Hamas trebuie să predea toate armele sale.

Hamas a încercat să facă diferența între armele „grele”, precum rachetele, și armele „ușoare”, precum puștile și pistoalele, spun oficiali și mediatori Hamas, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre negocieri.

De asemenea, dorește să lege orice demilitarizare de retragerea trupelor israeliene.