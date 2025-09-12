Hamas spune că un înalt oficial a supraviețuit atacului de la Doha

Hamas a anunțat vineri că Khalil al-Hayya, șeful echipei sale de negociere, este în viață și a participat la o rugăciune de pomenire pentru fiul său, ucis în atacul israelian de săptămâna aceasta la Doha, scrie Baha.

Al-Hayya este unul dintre cei mai importanți lideri ai Hamas după moartea lui Ismail Haniyeh și Yahya Sinwar și un negociator-cheie în discuțiile privind încetarea focului și schimburile de ostatici. Stabilit în Qatar, el face parte din consiliul interimar de conducere al organizației, format din cinci membri.

Pe lângă fiul său, Himam al-Hayya, atacul de la Doha l-a ucis și pe Jihad Labad, un consilier de rang înalt.

Israel a anunțat, marți, atacul asupra Hamas