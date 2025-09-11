Qatar denunță atacul Israelului asupra Hamas în Doha: „Netanyahu a ucis orice speranță pentru ostatici”

Criza regională generată de conflictul din Gaza atinge un nou punct critic, după ce premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a acuzat direct Israelul că a compromis negocierile pentru eliberarea ostaticilor prin atacul recent lansat asupra unor lideri Hamas aflați în Doha.

„Cred că ceea ce a făcut Netanyahu ieri a ucis orice speranță pentru acei ostatici”, a declarat oficialul qatarez într-un interviu acordat CNN, difuzat miercuri seara, citat de AP News.

Netanyahu să fie „tras la răspundere”

În aceeași intervenție, el a descris atacul drept un act de „teroare de stat” și a avertizat că premierul israelian a subminat „orice șansă de pace”. Totodată, a cerut ca Netanyahu să fie „tras la răspundere”, acuzându-l că a încălcat „toate legile internaționale”.

Qatarul, alături de Egipt, a jucat un rol crucial în medierea negocierilor dintre Israel și Hamas de la începutul războiului din Gaza, în special privind eliberarea celor aproximativ 48 de ostatici care se află încă în enclavă, dintre care se crede că doar 20 mai sunt în viață.

Medierea, întreruptă de atacul israelian

Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani s-a întâlnit luni cu negociatorul-șef al Hamas, Khalil al-Hayya, pentru a discuta propunerea de armistițiu și schimb de ostatici, sprijinită de Statele Unite. Răspunsul oficial al Hamas era așteptat la o nouă întâlnire programată pentru marți seara, potrivit CNN.

Cu doar câteva ore înainte, însă, avioanele israeliene au lovit o clădire rezidențială din Doha, provocând moartea a cinci membri Hamas și a unui ofițer qatarez de securitate. Potrivit Hamas, cei cinci erau membri de rang inferior ai organizației, inclusiv fiul liderului Khalil al-Hayya.

„Mă întâlneam cu una dintre familiile ostaticilor în dimineața atacului”, a dezvăluit premierul Qatarului. „Ei își pun toată speranța în această mediere. Nu au altă opțiune”.

Solidaritate regională față de Qatar

Atacul din Doha a fost perceput ca o încălcare gravă a suveranității Qatarului, stat care găzduiește conducerea politică a Hamas la cererea indirectă a SUA, în ideea de a facilita negocieri între părți.

Acțiunea militară a declanșat reacții diplomatice în lanț în regiune. Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor bloca participarea companiilor israeliene la Salonul Aeronautic din Dubai, programat în noiembrie, gest simbolic, dar cu greutate, având în vedere că relațiile diplomatice dintre cele două țări au fost stabilite abia în 2020.

Pakistanul și alte state arabe și-au exprimat solidaritatea cu Qatar, iar un summit arabo-islamic este programat la Doha săptămâna viitoare pentru a discuta implicațiile atacului.

Premierul israelian răspunde cu amenințări

Deși biroul premierului israelian nu a comentat direct acuzațiile Qatarului, Benjamin Netanyahu a continuat să apere atacurile și a transmis un avertisment dur: „Le spun Qatarului și tuturor națiunilor care adăpostesc teroriști: fie îi expulzați, fie îi aduceți în fața justiției. Pentru că, dacă nu o faceți, o vom face noi”, a declarat liderul israelian, la o zi după ce președintele SUA Donald Trump a încercat să calmeze tensiunile dintre aliați.