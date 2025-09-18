Hollywoodul sare în apărarea lui Jimmy Kimmel și acuză Casa Albă de cenzură, după ce ABC i-a suspendat emisiunea

Jimmy Kimmel a primit sprijin din partea industriei după comentariile sale legate de asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, scrie Reuters.

Postul de televiziune ABC, deținut de Disney, a anunțat că scoate „Jimmy Kimmel Live” de pe post, după ce principalul organism de reglementare a comunicațiilor din SUA a amenințat cu anchete din cauza declarațiilor lui Kimmel.

Gazda celebrului show, un critic constant al lui Trump, sugerase luni că aliații lui Kirk folosesc moartea acestuia pentru a „câștiga puncte politice”.

Sindicatele critică decizia de suspendare a emisiunii

Sindicatele scenariștilor și actorilor au declarat că măsura echivalează cu un atac asupra dreptului constituțional la liberă exprimare, subliniind că ABC nu ar fi trebuit să cedeze în fața presiunilor administrației americane.

„Ceea ce am acceptat, oricât de dureros ar fi uneori, este libertatea de a nu fi de acord”, au transmis într-un comunicat Sindicatele Scenariștilor din SUA. „Rușine guvernanților care uită acest adevăr fondator. Cât despre angajatorii noștri, cuvintele noastre v-au făcut bogați. Reducerea la tăcere a vocilor noastre sărăcește întreaga lume”, au adăugat sindicatele.

Sindicatul actorilor SAG-AFTRA a condamnat eliminarea show-ului, spunând că „decizia de a suspenda difuzarea Jimmy Kimmel Live! reprezintă un tip de suprimare și represalii care pun în pericol libertățile tuturor”.

„Comisia Federală pentru Comunicații condusă de Trump a identificat un discurs care nu i-a convenit și a amenințat ABC cu represalii extreme. Asta este cenzură de stat”, a transmis Federația Americană a Muzicienilor.

Președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va retrage licențele televiziunilor și a presat radiodifuzorii să nu difuzeze conținut pe care îl consideră ofensator. El și-a îndreptat furia și asupra presei scrise, intentând un proces de defăimare de 15 miliarde de dolari împotriva New York Times.