În contradicție cu autoritățile federale, pediatrii americani recomandă vaccinarea anti-Covid a sugarilor

Academia Americană de Pediatrie a lansat noi recomandări privind vaccinarea copiilor, sugerând ca sugarii și copiii cu vârste între 6 și 23 de luni să primească vaccinul anti-COVID. Recomandările sunt în contradicție cu orientările actualizate ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), aflat sub coordonarea lui Robert F. Kennedy Jr., care au lasat decizia la latitudinea părinților și a medicilor, într-un model numit „decizie clinică împărtășită”.

„Academia face recomandări privind imunizarea pediatrică încă din anii 1930, iar acest lucru nu s-a schimbat”, a declarat marți președinta Susan J. Kressly, cu ocazia publicării noului program anual de vaccinare pediatrică, pentru ABC News.

Cei mai mici, considerați cei mai vulnerabili

„Dar ceea ce s-a schimbat este faptul că anul acesta facem acest lucru într-un mediu al dezinformării, ceea ce face mai important ca oricând să oferim îndrumări clare și sigure, pentru că majoritatea familiilor americane se bazează pe noi”.

Organizația națională a pediatrilor avertizează că cei mai mici copii, în special sub doi ani, sunt cei mai vulnerabili la complicații grave și că vaccinarea rămâne o măsură de protecție. „Știm că acest grup de vârstă are cel mai mare risc pentru forme severe”, a spus Kressly. „Și vrem să ne asigurăm că acei copii care nu au trecut prin pandemie și nu au fost expuși virusului vor fi protejați cât mai bine posibil”.

Fără recomandare oficială, părinții plătesc

Divergențele dintre recomandările pediatrilor și cele ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pot avea efecte asupra politicilor de sănătate și asupra acoperirii prin asigurări. Doar vaccinurile recomandate de Comitetul consultativ al Centrului sunt, de regulă, cele decontate, iar absența unei recomandări oficiale va conduce la costuri suportate direct de părinți sau la excluderea din programele federale de vaccinare gratuită.

„Trebuie să colaborăm cu factorii de decizie care înțeleg importanța menținerii vaccinurilor disponibile pentru toți copiii care depind de ele”, au menționat medicii pediatri.

Studiile Covid: forme ușoare la cei mici

Pe de altă parte, mai multe studii au arătat că sugarii și copiii mici trec în general prin infecția cu SARS-CoV-2 fără semne grave și fără sechele. Cercetări realizate în perioada Omicron au arătat că bebelușii sub șase luni au evoluții ușoare, cu internări scurte și fără complicații.

Un studiu al Universității Stanford, publicat în jurnalul Cell, în octombrie 2023, a arătat că sistemul imunitar al copiilor reacționează mai eficient în căile respiratorii superioare, unde răspunsul antiviral este rapid și concentrat, reducând riscul de inflamație sistemică. Anticorpii SARS-specifici la sugari nu au scăzut pe o perioadă de aproximativ 300 de zile, spre deosebire de adulți unde răspunsul anticorporal a scăzut de 10 ori în aceeași perioadă. Această particularitate ar putea explica de ce formele severe sunt rare la această categorie de vârstă.

Un alt factor menționat de specialiști este că, lipsiți de comobidități cronice, virusul are mai puține «porți de intrare» în organismul copiilor mici, comparativ cu adulții, ceea ce îi protejează parțial împotriva formelor grave.