Încă o demisie în echipa Starmer. Motivul pentru care consilierul-șef a demisionat din funcție

Guvernul condus de Keir Starmer este zguduit din nou de o plecare la vârf. Paul Ovenden, directorul strategiei politice din Downing Street și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai premierului, a demisionat luni după ce presa a anunțat dezvăluirea unor mesaje controversate pe care le-a trimis în 2017, înainte de a ocupa o funcție guvernamentală.

În acele mesaje scrise pe WhatsApp, Ovenden – pe atunci un simplu ofițer de presă – făcea glume nepotrivite la adresa deputatei laburiste Diane Abbott. Mesajele urmau să fie publicate de serviciul național de știri al postului privat de televiziune ITV, iar Ovenden a decis să plece din funcție înainte ca scandalul să izbucnească public.

„Regret profund acele mesaje și accept că au fost complet nepotrivite”, a transmis Ovenden într-o declarație citată de Bloomberg.

Confidențialitatea WhatsApp nu l-a protejat

El a precizat că mesajele au fost trimise acum opt ani, într-o conversație privată, și a afirmat că „i-a fost spart contul de WhatsApp”.

„Nu vreau să fiu o distragere de la activitatea guvernului,” a explicat consilierul șef, insistând asupra faptului că „nici premierul, nici vreun coleg din guvern nu știau de existența acelor mesaje”.

Starmer pierde oameni-cheie

Paul Ovenden nu este singurul care a plecat din echipa lui Keir Starmer în ultima vreme. Săptămâna trecută, vicepremierul Angela Rayner a fost nevoită să plece din cauza unor taxe neplătite, iar ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost demis după o investigație privind legătura sa cu Jeffrey Epstein, fostul finanțator american condamnat pentru trafic sexual de minori.

Consilierul este un aliat apropiat al șefului de cabinet Morgan McSweeney, iar plecarea sa adâncește criza de încredere din jurul premierului. Potrivit analiștilor sursei citate, în Partidul Laburist există „nemulțumiri generalizate” cu privire la direcția și performanța actualului guvern.