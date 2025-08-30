Incendiile din California devastează podgoriile din Napa Valley

Incendiile continuă să amenințe industria vinului din California, iar cel mai recent focar, incendiul Picket, a distrus recolte întregi și a afectat sute de hectare de teren agricol în nordul comitatului Napa.

Robert Craig Winery, unul dintre producătorii importanți din zonă, a pierdut întreaga recoltă dintr- o podgorie evaluată la 4,5 milioane de dolari, după ce pompierii au fost nevoiți să folosească terenul ca linie de apărare împotriva flăcărilor.

Pe lângă pierderea recoltei, viticultorii se confruntă și cu riscul ca fumul să compromită calitatea strugurilor rămași.

„E o situație financiar devastatoare”, a declarat Elton Slone, directorul cramei, care estimează că 10% din vie va trebui replantată, un proces costisitor ce poate dura până la un deceniu până la prima sticlă de vin.

Incendiul Pickett, izbucnit pe 21 august lângă orașul Calistoga, a ars până acum 6.800 de acri, fiind cel mai mare incendiu al anului în zona golfului San Francisco.

Deși pagubele sunt mai mici decât cele provocate de incendiul Glass din 2020 care a distrus 67.000 de acri și a generat pierderi de 3,7 miliarde de dolari, intensificarea focarelor a adus industria vinului într-un punct critic.