Incendiu la un depozit de parfumuri din nord-vestul Turciei. Șase persoane au murit

Cauza incendiului din provincia Kocaeli nu a fost imediat cunoscută.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 9 dimineața, ora locală, iar mass-media locală a raportat că acesta a fost precedat de mai multe explozii.

Echipele de urgență și pompierii au fost imediat trimise la fața locului, iar incendiul a fost stins în decurs de o oră, potrivit AP.

În declarațiile pentru presă, guvernatorul provinciei, Ilhami Aktas, a spus că șase persoane au murit și una a fost rănită și se află sub tratament medical.

El a adăugat că cauza incendiului nu este încă cunoscută și că se află în curs de investigare.