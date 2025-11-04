Incendiu la un magazin din Florești, lângă Cluj-Napoca: zeci de persoane s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit luni după-amiază la un magazin situat pe strada Eroilor din comuna Florești, lângă Cluj-Napoca.

Flăcările s-au manifestat la o priză și la mai multe cabluri electrice care alimentau frigiderul din incintă.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit rapid, cu sprijinul echipajelor de la Punctul de Lucru Florești. Incendiul a fost lichidat în scurt timp, fiind limitat la zona de origine.

Ca măsură de siguranță, aproximativ 20 de persoane s-au autoevacuat din magazin. Una dintre ele a fost evaluată de echipajul SMURD, după ce a acuzat o ușoară intoxicație cu fum.

La fața locului au acționat o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Pompierii au anunțat că nu s-au înregistrat alte probleme.