Inflația din zona euro trece de 2%. BCE e pregătită să mențină dobânzile

Inflația din zona euro a crescut în august la 2,1% față de anul trecut, depășind ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE). Această evoluție întărește așteptările că BCE va păstra dobânzile la nivelul actual, fără noi reduceri în viitorul apropiat.

Creșterea vine după o rată de 2% în iulie și confirmă estimările economiștilor. În același timp, inflația de bază, care exclude prețurile volatile la energie și alimente, a rămas la 2,3%, în timp ce prețurile la servicii, un indicator atent urmărit, s-au temperat ușor la 3,1%, potrivit Bloomberg.

BCE nu se grăbește să taie din dobânzi

„Inflația se va menține în jurul valorii de 2% până la finalul anului și nu vor mai exista reduceri de dobândă din partea BCE”, a declarat sursei citate economista pentru Europa Josie Anderson, de la Nomura, cea mai mare bancă de investiții din Japonia și una dintre cele mai mari din Asia.

Președinta BCE, Christine Lagarde, precizase anterior că instituția este într-un „loc bun” și a sugerat că nu se grăbește să reducă dobânzile, după ce în iulie rata de depozit a fost menținută la 2%.

Mai mulți oficiali ai BCE susțin o poziție prudentă privind dobânzile. Isabel Schnabel, membră a Consiliului Executiv, a afirmat recent că „nu vede un motiv pentru o altă reducere de dobândă în situația actuală”, avertizând că noile tarife comerciale ar putea alimenta inflația.

Efectele reducerii dobânzilor

Totuși, există și voci care susțin o posibilă relaxare a politicii monetare. Guvernatorul băncii centrale din Lituania, Gediminas Simkus, consideră că o nouă reducere a dobânzilor „este mai degrabă probabilă”, menționând ședința din decembrie ca posibil moment pentru o astfel de decizie.

O scădere a dobânzilor, decisă de o bancă centrală precum BCE, înseamnă că împrumuturile devin mai ieftine pentru bănci, firme și populație. Oamenii sunt încurajați astfel să ia credite și să cheltuie, în timp ce economisirea devine mai puțin avantajoasă. Măsura are drept scop stimularea economiei, mai ales în perioade de încetinire economică sau inflație scăzută, deoarece poate crește consumul și investițiile.

Urmărind atent evoluțiile economice și comerciale din regiune și din SUA, BCE pare pregătită să mențină o atitudine de așteptare, cel puțin până când va exista o direcție clară a inflației.