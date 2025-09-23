Prima pagină » Pastila financiară » Dobânzile la obligațiunile României cresc: Sunt riscuri pe termen lung? – Pastila Financiară by Mediafax

În cel mai recent episod al emisiunii „Pastila Financiară”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au vorbit despre titluri de stat și depozite bancare, dar și despre dobânzile la obligațiunile României.
23 sept. 2025, 10:18, Știrile zilei

În episodul de astăzi de „Pastila Financiară”, Adrian Artene și Alexandru Chirilă au vorbit despre faptul că România a emis, în perioada august-septembrie 2025, obligațiuni cu dobânzi mai ridicate comparativ cu emisiunea precedentă din mai-iunie 2025. Titlurile pe un an oferă o dobândă de 6,9%, cele pe trei ani 7,5%, iar cele pe cinci ani ating 7,85%.

Ce sunt obligațiunile? – niște forme de împrumut ale statului sau ale unei companii multinaționale. Sunt forme de finanțare, iar prin aceste aceste obligațiuni, statul își acoperă deficitul bugetar.

Concret, „statul se împrumută puțin mai scump față de perioada mai-iunie, ceea ce arată că investitorii percep riscuri mai mari, inclusiv din cauza inflației crescute”, explică Alexandru Chirilă.

Întrebat dacă există un risc de a miza pe o perioadă de cinci ani, având în vedere dobânda de 7,85% și în scenariul în care inflația ar putea ajunge chiar și la 9%, Alexandru Chirilă a spus că în contextul actual, nu există un asemenea risc.

Episodul integral poate fi urmărit mai jos:

 