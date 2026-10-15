Între două tururi ale alegerilor prezidențiale, o țară reduce programul săptămânal de lucru

Această reformă, susținută de guvernul lui Luiz Inácio Lula da Silva timp de luni de zile, permite multor brazilieni să beneficieze de două zile de repaus săptămânal, față de doar una în prezent, și reduce numărul de ore lucrate pe săptămână de la 44 la 40, potrivit Le Figaro.

Reducerea programului de lucru a fost unul dintre principalele sloganuri ale demonstrațiilor de amploare pro-Lula din metropolele braziliene din ultimele zile. Reforma a fost aprobată cu 75 de voturi pentru și 1 împotrivă în Senat, după ce a fost ratificată de Camera Deputaților în luna mai.

„Sunt convins că aceasta este cea mai importantă victorie pentru muncitorii brazilieni de la Constituția din 1988 încoace”, a declarat Omar Aziz (PSD, centru-stânga), raportorul proiectului de lege în Senat. Flavio Bolsonaro, care a numit textul „oportunist”, a votat în cele din urmă pentru adoptarea acestuia.

Lula criticase deja poziția rivalului său înainte de adoptarea măsurii. „Oponenții noștri au decis ieri că vor vota pentru aceasta, dar trebuie să rămânem vigilenți; ei votează pentru oportunism electoral”, a declarat președintele în vârstă de 80 de ani într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

În primul tur, pe 4 octombrie, s-a aflat într-o poziție dificilă, cu 45% din voturi , comparativ cu 47% pentru fiul predecesorului său de extremă dreapta, Jair Bolsonaro.

Reducerea orelor de lucru, un impuls înaintea celui de-al doilea tur

Echipa sa de campanie consideră că reducerea orelor de lucru i-ar putea oferi un impuls înaintea celui de-al doilea tur din 25 octombrie. Alegerile sunt așteptate să fie strânse. Un sondaj Quaest publicat miercuri îi acordă lui Flavio Bolsonaro 46% din voturi, comparativ cu 44% pentru Lula, cu o marjă de eroare de două puncte procentuale. „Această propunere va rămâne relevantă doar anul viitor dacă vom avea un guvern cu adevărat angajat în progres și cauze sociale ”, a avertizat senatorul Vital do Rêgo din coaliția de guvernământ în timpul votului.

Cei mai mulți brazilieni lucrează șase zile pe săptămână

În prezent, un număr mare de brazilieni lucrează șase zile pe săptămână, urmând sistemul cunoscut sub numele de „6×1” . Reforma urmează să fie implementată treptat în următoarele 14 luni.

În timpul campaniei, Flavio Bolsonaro a propus un plan de reducere a cheltuielilor publice inspirat de politicile președintelui ultraliberal argentinian Javier Milei.

Blocul conservator din Parlament a susținut o propunere alternativă care permite fiecărui angajat să își negocieze numărul de ore lucrate pe săptămână cu șeful său.

Însă, în cele din urmă, candidatul conservator, Flavio Bolsonaro, s-a răzgândit. „Călătoresc prin Brazilia, majoritatea muncitorilor brazilieni vor sfârșitul programului 6×1, așa că voi vota pentru”, a declarat senatorul marți.