Inundaţii în centrul Pakistanului. Peste 120.000 de persoane, evacuate în timpul nopţii

Cele mai multe persoane evacuate sunt din Jalalpur Pirwala, un oraş din estul provinciei Punjab, potrivit AP. Autorităţile locale au anunţat că cel puţin 122.000 de persoane au fost evacuate de urgenţă în noaptea de luni spre marţi. Cei evacuaţi au mers la rude sau au fost cazaţi în taberele improvizate.

Localnicii sunt revoltaţi şi dau vina pe autorităţi spunând că nu au primit ajutor de la acestea. În replică, Guvernul susţine că desfăşoară simultan operaţiuni de salvare şi ajutor şi că numeroase camioane cu provizii sunt trimise la faţa locului

Începând de luna trecută, inundaţiile declanşate de ploile musonice şi de scurgerile din barajele din India au obligat 2,2 milioane de oameni să se mute din Punjab. Cel puţin 61 de persoane au murit în timpul inundaţiilor.