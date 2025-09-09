Prima pagină » Știri externe » Inundaţii în centrul Pakistanului. Peste 120.000 de persoane, evacuate în timpul nopţii

Inundaţii în centrul Pakistanului. Peste 120.000 de persoane, evacuate în timpul nopţii

Peste 120.000 de persoane au fost evacuate în timpul nopţii din cauza inundaţiilor din centrul Pakistanului. La ampla operaţiune de evacuare au participat şi militari. Regiunea inundată se confruntă şi cu un val de caniculă ceea ce îngreunează situaţia sinistraţilor.
Inundaţii în centrul Pakistanului. Peste 120.000 de persoane, evacuate în timpul nopţii
Sursa foto: captură video X
Petru Mazilu
09 sept. 2025, 12:12, Știri externe

Cele mai multe persoane evacuate sunt din Jalalpur Pirwala, un oraş din estul provinciei Punjab, potrivit AP. Autorităţile locale au anunţat că cel puţin 122.000 de persoane au fost evacuate de urgenţă în noaptea de luni spre marţi. Cei evacuaţi au mers la rude sau au fost cazaţi în taberele improvizate.

Localnicii sunt revoltaţi şi dau vina pe autorităţi spunând că nu au primit ajutor de la acestea. În replică, Guvernul susţine că desfăşoară simultan operaţiuni de salvare şi ajutor şi că numeroase camioane cu provizii sunt trimise la faţa locului

Începând de luna trecută, inundaţiile declanşate de ploile musonice şi de scurgerile din barajele din India au obligat 2,2 milioane de oameni să se mute din Punjab. Cel puţin 61 de persoane au murit în timpul inundaţiilor.