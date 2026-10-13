Investițiile în IA susțin creșterea economică globală, cât timp războiul și datoriile amenință perspectivele. Avertismentul FMI

Fondul Monetar Internațional (FMI) anunță că produsul intern brut va înregistra o creștere de până la 3% în acest an, ca urmare a investițiilor în Inteligența Artificială. Acestea ar reuși chiar să compenseze pierderile cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, mai precizează experții.

În același timp, FMI avertizează că tot mai multe țări rămân restante și cresc considerabil nivelul datoriei publice.

Prognoza FMI. Cum se încheie anul la nivel mondial

Pentru anul 2027, FMI anunță o creștere globală de 3,4%, la același nivel cu prognoza din iulie și cu 0,2% mai mare decât cea din aprilie, relatează Reuters. Îmbunătățirea s-ar datora, însă, investițiilor în infrastructurile de Inteligență Artificială, care au determinat revizuiri pentru principalele economii avansate care construiesc astfel de platforme.

Creșterile s-au înregistrat în special în țările care dețin echipamente de IA: Coreea de Sud, Malaezia, Mexic și Thailanda, care găzduiește reuniunile experților economiști de săptămâna aceasta.

„Economia globală a dat dovadă de reziliență, dar această reziliență își atinge limitele, așa că trebuie să trecem de la simpla adaptare la reconstrucție. Trebuie să restabilim spațiul fiscal. Trebuie să reconstruim reziliența din perspectiva ofertei”, a declarat Silvana Tenreyro, economistul-șef al FMI, în cadrul unei conferințe de presă de la Bangkok.

Silvana Tenreyro mai avertizează că principalele riscuri care ar duce la prăbușirea economiei sunt:

un război prelungit sau o intensificare în Orientul Mijlociu;

creșterea randamentelor obligațiunilor;

fenomenele meteorologice extreme generate de El Niño;

o reevaluare a rentabilității inteligenței artificiale (IA).

Care țări au fost afectate de revizuirile FMI

Fondul Monetar Internațional mai atrage atenția și asupra diferențelor dintre țările care beneficiază de infrastructură a Inteligenței Artificiale si cele care nu o au. Doar 32 de țări cresc acum economia globală cu 95%, față de 54, numărul țărilor cu creștere economică din luna aprilie.

Revizuirile au coborât tot mai des pe scara economiilor globale țări fără echipamente de Inteligență Artificială. Cele mai afectate economii au fost cele din ale țărilor din Golful Persic, implicate direct în războiul dintre SUA și Iran.

Raportul prognozează că și Iranul, Irakul, Kuweitul, Qatarul și Emiratele Arabe Unite vor intra într-o recesiune, cu contracții în 2026 de 7,6%, 16%, 16,7%, 15,6% și, respectiv, 3,9%.

Și creșterea zonei euro a fost revizuită, de această dată în sens ascendent. Țările din acest spațiu ar contribui la o creștere de 0,2%, de la 0,9% la 1,1%, creșteri datorate tot investițiilor în Inteligența Artificială, dar și investițiilor mai mari în apărare.