Iranul amenință că va ataca 18 companii americane, printre care Google, Apple, Microsoft și Tesla. Reacția Casei Albe

Într-un comunicat publicat de agenția Tasnim, apropiată de autoritățile de la Teheran, IRGC a transmis că atacurile ar putea începe chiar de miercuri seară și le-a cerut angajaților și locuitorilor aflați la mai puțin de 1 kilometru de facilitățile deținute de companii americane să evacueze zona.

IRGC a enumerat 18 companii pe care amenință că le va viza, acuzându-le că participă activ la „comploturi teroriste”, conform Politico.

Printre companiile menționate se numără Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, Dell, Palantir, Nvidia, Tesla și Boeing.

Iranul a amenințat în mod similar și la începutul acestei luni mai multe companii cu infrastructură în Israel și statele din Golf.

Reacția Casei Albe

Casa Albă a transmis marți că armata SUA este pregătită să respingă orice atac al Iranului, ca reacție la amenințările lansate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) la adresa companiilor americane din regiune.

„Armata Statelor Unite este și a fost pregătită să oprească orice atac al Iranului, dovadă fiind scăderea cu 90% a atacurilor cu rachete balistice și drone ale regimului terorist”, a declarat un oficial al Casei Albe, potrivit Reuters.