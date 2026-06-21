Iranul închide Strâmtoarea Ormuz în pline negocieri cu SUA

La reuniuni au fost prezenți și mediatori din Qatar și Pakistan, iar discuțiile au vizat implementarea unui memorandum de înțelegere semnat cu o săptămână înainte, scrie Reuters.

La nivel diplomatic, întâlnirile sunt considerate prima etapă a unui proces mai amplu, care ar trebui să includă ulterior negocieri substanțiale privind programul nuclear al Iranului și sancțiunile internaționale.

Escaladarea tensiunilor și închiderea strâmtorii

În paralel cu negocierile, Iranul a anunțat că a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol.

Autoritățile de la Teheran susțin că nu vor permite tranzitul navelor până la noi ordine, invocând lipsa progreselor privind conflictul din Liban și nerespectarea angajamentelor asumate de Washington.

Statele Unite contestă această poziție, afirmând că nave comerciale continuă să traverseze zona. Totuși, datele de urmărire maritimă indică o reducere semnificativă a traficului, alimentând temerile privind o posibilă blocadă energetică globală.

Impact economic și piața petrolului

Închiderea strâmtorii a generat incertitudine pe piețele internaționale, în special asupra prețului petrolului. Analiștii avertizează că o blocare prelungită ar putea inversa scăderile recente ale cotațiilor, determinate de optimismul inițial privind acordul diplomatic.

Președintele american Donald Trump a susținut că acordul are scopul de a preveni o criză economică globală. Totuși, evoluțiile recente indică faptul că stabilitatea energetică rămâne fragilă.

Rolul Libanului

Discuțiile sunt influențate puternic de situația din Liban, unde continuă confruntările militare. Iranul condiționează avansarea negocierilor nucleare de încetarea ostilităților și de obținerea unor beneficii economice promise.

În conflict sunt implicate indirect și interese regionale majore, inclusiv pozițiile Israelului, conduse de premierul Benjamin Netanyahu, care susține menținerea presiunii militare asupra grupărilor aliniate Iranului.

Următoarea fază

Planul de negociere prevede 60 de zile de discuții privind limitarea programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor internaționale.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică Rafael Grossi este implicat ca posibil actor de verificare tehnică a unui eventual acord.

Iranul, prin președintele Masoud Pezeshkian, și-a exprimat optimismul privind potențialul economic al unui acord, dar insistă asupra unor beneficii imediate înainte de trecerea la etapa substanțială a negocierilor.