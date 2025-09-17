Israel aruncă fluturași de evacuare peste orașul Gaza înaintea unei ofensive terestre

Fluturași aruncați din aeronave israeliene au acoperit vineri orașul Gaza, ordonând civililor să evacueze „imediat” zonele vizate de operațiuni militare.

Imaginile surprinse de agenția Reuters arată bucăți de hârtie căzând lângă clădiri distruse, în timp ce locuitorii aleargă să le adune pentru a afla instrucțiunile.

Armata israeliană a anunțat declanșarea unei ofensive terestre, avertizând că zonele urbane din Gaza vor deveni câmp de luptă.

În fluturași se cere populației să se îndrepte spre sud, considerat mai sigur, înainte de începerea atacurilor la sol.