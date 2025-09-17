Prima pagină » Știri externe » Israel aruncă fluturași de evacuare peste orașul Gaza înaintea unei ofensive terestre

Israel aruncă fluturași de evacuare peste orașul Gaza înaintea unei ofensive terestre

Forțele israeliene au împrăștiat fluturași în Gaza City, cerând locuitorilor să părăsească zona, în timp ce armata a confirmat pregătirea unei invazii terestre.
Israel aruncă fluturași de evacuare peste orașul Gaza înaintea unei ofensive terestre
Sursa: Captura ecran X
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 18:12, Social

Fluturași aruncați din aeronave israeliene au acoperit vineri orașul Gaza, ordonând civililor să evacueze „imediat” zonele vizate de operațiuni militare.

Imaginile surprinse de agenția Reuters arată bucăți de hârtie căzând lângă clădiri distruse, în timp ce locuitorii aleargă să le adune pentru a afla instrucțiunile.

Armata israeliană a anunțat declanșarea unei ofensive terestre, avertizând că zonele urbane din Gaza vor deveni câmp de luptă.

În fluturași se cere populației să se îndrepte spre sud, considerat mai sigur, înainte de începerea atacurilor la sol.