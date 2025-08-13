Israel negociază relocarea masivă a palestinienilor din Gaza în Africa. Noul stat este, de asemenea, zonă de conflict

Israelul poartă discuții cu Sudanul de Sud privind posibilitatea relocării palestinienilor din Fâșia Gaza în această țară est-africană, afectată de un război civil prelungit și de crize umanitare severe. Planul face parte dintr-un efort mai amplu al Israelului de a facilita emigrarea în masă din Gaza, devastată de o ofensivă de 22 de luni împotriva Hamas.

Mai multe surse au confirmat existența discuțiilor pentru Associated Press, nefiind clar cât de avansate sunt negocierile. Organizațiile umanitare avertizează că implementarea acestui plan ar însemna mutarea oamenilor „dintr-o zonă de conflict lovită de foamete în alta” și ar ridica serioase probleme ale drepturile omului.

Evacuare înaintea asaltului asupra Hamas?

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu susține că dorește să pună în practică viziunea președintelui Donald Trump privind „migrația voluntară” a unei părți semnificative din populația Gazei: „Cred că lucrul corect de făcut, chiar și potrivit legilor războiului, este să permiți populației să plece, iar apoi să intri cu toată forța împotriva inamicului rămas acolo”, a declarat Netanyahu marți, într-un interviu pentru postul israelian de știri i24.

Palestinienii, organizațiile pentru drepturile omului și o mare parte a comunității internaționale resping aceste planuri, pe care le consideră expulzare forțată, împotriva dreptului internațional. „Sudanul de Sud nu ar trebui să devină un loc unde sunt abandonați oameni nedoriți. Și nu ar trebui să accepte oameni drept monedă de schimb pentru a îmbunătăți relațiile dintre state”, a menționat Edmund Yakani, lider al unui grup al societății civile din Sudanul de Sud, citat de AP.

Un nou început într-o țară instabilă

Egiptul, care se învecinează cu Gaza, se opune ferm relocării palestinienilor, temându-se de un aflux de refugiați pe propriul teritoriu. Israelul și SUA au explorat în trecut opțiuni similare de relocare a palestinienilor din Gaza în Sudan, Somalia și regiunea separatistă Somaliland, toate confruntate cu instabilitate și foamete.

Chiar și palestinienii care vor să părăsească Gaza ar evita probabil Sudanul de Sud, una dintre cele mai instabile țări din lume. Țara, bogată în petrol, a pierdut aproape 400.000 de vieți în războiul civil izbucnit după independența din 2011, iar acordul de pace semnat acum șapte ani este fragil. Corupția și dependența de ajutorul extern fac situația și mai grea, iar tensiunile religioase și etnice sunt în creștere.

Tabere pentru palestinieni în Sudanul de Sud

Liderul societății civile sudaneze spune că sud-sudanezii trebuie să știe „cine vine și cât timp intenționează să rămână” pentru a evita tensiuni, având în vedere „problemele istorice cu musulmanii și arabii” din timpul războiului de independență.

Sudanul de Sud ar putea folosi un eventual acord în aces sens pentru a-și îmbunătăți relațiile cu Israelul și SUA. Potrivit consultantului politic american Joe Szlavik, o delegație israeliană ar urma să viziteze Sudanul de Sud pentru a evalua posibilitatea ridicării unor tabere temporare pentru palestinieni, finanțate cel mai probabil de Israel, conform AP.