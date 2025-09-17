Israelul avertizează că războiul nu se va încheia fără eliberarea ostaticilor din Gaza

Israelul nu va opri războiul din Gaza cât timp cetăţeni israelieni rămân prizonieri, a afirmat ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, într-o declaraţie citată de Reuters.

„Vom reaminti lumii încă o dată că acest război nu se va încheia cu ostaticii lăsaţi în urmă în Gaza”, a spus Danon, referindu-se la adunarea generală a Naţiunilor Unite programată săptămâna viitoare la New York.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de un mandat al Curţii Penale Internaţionale pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza, urmează să ia cuvântul la reuniune.

Declaraţiile lui Danon subliniază poziţia dură a Israelului, în timp ce negocierile internaţionale pentru un armistiţiu şi pentru eliberarea ostaticilor continuă să stagneze.