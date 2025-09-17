Prima pagină » Știri externe » Israelul avertizează că războiul nu se va încheia fără eliberarea ostaticilor din Gaza

Israelul avertizează că războiul nu se va încheia fără eliberarea ostaticilor din Gaza

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a declarat că operaţiunile militare vor continua până când toţi captivi israelieni din Gaza vor fi eliberaţi, mesaj transmis înaintea Adunării Generale a ONU de săptămâna viitoare.
Israelul avertizează că războiul nu se va încheia fără eliberarea ostaticilor din Gaza
Sursa foto: X
Rareș Mustață
17 sept. 2025, 22:51, Știri externe

Israelul nu va opri războiul din Gaza cât timp cetăţeni israelieni rămân prizonieri, a afirmat ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, într-o declaraţie citată de Reuters.

„Vom reaminti lumii încă o dată că acest război nu se va încheia cu ostaticii lăsaţi în urmă în Gaza”, a spus Danon, referindu-se la adunarea generală a Naţiunilor Unite programată săptămâna viitoare la New York.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de un mandat al Curţii Penale Internaţionale pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii în Gaza, urmează să ia cuvântul la reuniune.

Declaraţiile lui Danon subliniază poziţia dură a Israelului, în timp ce negocierile internaţionale pentru un armistiţiu şi pentru eliberarea ostaticilor continuă să stagneze.