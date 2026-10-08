Israelul închide astăzi consulatul britanic din Ierusalimul de Est

Potrivit ministrului israelian de Externe, Gideon Sa’ar, Consulatul britanic din Ierusalimul de Est și-a încheiat operațiunile, iar consulul general și aproximativ 20 de diplomați își încheie misiunile și vor părăsi Israelul, scrie The Independent.

„Consulatul britanic din Ierusalim își încheie astăzi operațiunile”, a declarat Sa’ar, potrivit informațiilor transmise de partea israeliană. Israelul a permis însă Marii Britanii să continue să folosească imobilul pentru o activitate diplomatică limitată, cu un număr redus de diplomați.

Decizia vine la 30 de zile după ce Israelul a anunțat închiderea consulatului, ca reacție la măsurile adoptate de Guvernul britanic împotriva coloniilor israeliene din Cisiordania ocupată.

Londra spune că misiunea nu se închide

Marea Britanie a respins însă ideea că Israelul poate închide reprezentanța diplomatică britanică.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a anunțat joi că imobilul Consulatului General britanic nu va fi închis, iar reprezentanța va purta de acum numele „UK Mission, Jerusalem”.

Potrivit Londrei, noua misiune va rămâne independentă și operațională și va continua să ofere servicii și să lucreze cu populația palestiniană. Marea Britanie susține că nu recunoaște dreptul Israelului de a închide consulatul, pe motiv că Ierusalimul de Est este teritoriu ocupat.

Londra a retras temporar o parte dintre angajați și familiile acestora din motive de securitate, dar spune că intenționează să își refacă prezența diplomatică în lunile următoare.

„Nu vom lua măsuri reciproce în timp ce aceste discuții sunt în desfășurare”, a transmis Miliband.

Conflictul a pornit de la sancțiunile britanice împotriva coloniilor

Disputa diplomatică s-a amplificat după ce Marea Britanie a anunțat, la 8 septembrie, noi măsuri împotriva coloniilor israeliene din Cisiordania.

Londra a interzis comerțul cu bunuri provenite din coloniile israeliene și a adoptat sancțiuni împotriva unor persoane implicate în extinderea acestora. Guvernul britanic consideră coloniile israeliene din Cisiordania ilegale în dreptul internațional și susține că extinderea lor afectează perspectiva unei soluții cu două state.

Ministrul britanic de Externe, Ed Miliband, a acuzat, de asemenea, coloniști israelieni de comiterea unor acte de „epurare etnică” împotriva palestinienilor din anumite zone ale Cisiordaniei și a susținut că guvernul israelian a ignorat sau a sprijinit unele dintre aceste acțiuni.

Israelul a respins poziția britanică și a considerat măsurile Londrei drept o escaladare a relațiilor bilaterale.

Ce se întâmplă cu reprezentanța britanică

În timp ce Israelul consideră că vechiul consulat și-a încetat operațiunile, Marea Britanie spune că prezența diplomatică britanică va continua în aceeași clădire.

Potrivit Reuters, angajații au îndepărtat joi plăcuțele și inscripțiile care indicau „British Consulate General”, în timp ce steagul britanic a rămas arborat.

Consulatul, înființat în 1839, are un rol distinct față de Ambasada Marii Britanii din Tel Aviv. Reprezentanța din Ierusalimul de Est gestionează relațiile britanice cu palestinienii din Ierusalim, Cisiordania și Gaza și oferă servicii consulare.

Înțelegerea la care au ajuns cele două guverne permite continuarea activității într-o formă redusă, în timp ce Londra și Ierusalimul mențin dialogul diplomatic.

O nouă deteriorare a relațiilor dintre cele două state

Conflictul privind statutul consulatului reprezintă una dintre cele mai serioase dispute diplomatice dintre Marea Britanie și Israel din ultimii ani.

Londra și Ierusalimul rămân parteneri în domenii precum securitatea, informațiile și comerțul, însă relațiile s-au tensionat puternic în contextul politicii israeliene față de coloniile din Cisiordania și al poziției britanice privind situația palestinienilor.