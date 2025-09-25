Prima pagină » Știri externe » Israelul susține că liderii și rezervele de arme Houthi au fost vizate în Sanaa

Israelul susține că liderii și rezervele de arme Houthi au fost vizate în Sanaa

Armata israeliană afirmă că a folosit zeci de avioane de luptă și unități de sprijin aerian pentru a lovi cartierul general al Statului Major Houthi și complexe aparținând aparatului de securitate și informații al grupării, scrie Al Jazeera.
Sediul „departamentului de propagandă militară” și tabere militare cu personal, unde erau depozitate arme, s-au numărat printre țintele din Sanaa indicate de armata israeliană, care a precizat că atacurile reprezintă un răspuns la loviturile cu drone și rachete lansate de Houthi asupra Israelului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a susținut că loviturile „puternice” au ucis „zeci de operativi teroriști Houthi”, într-o declarație postată pe platforma X.

Atacurile au avut loc în același timp cu un discurs al liderului Houthi Abdel-Malik al-Houthi. Gruparea yemenită nu a reacționat încă după lovituri.