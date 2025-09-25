Israelul susține că liderii și rezervele de arme Houthi au fost vizate în Sanaa

Sediul „departamentului de propagandă militară” și tabere militare cu personal, unde erau depozitate arme, s-au numărat printre țintele din Sanaa indicate de armata israeliană, care a precizat că atacurile reprezintă un răspuns la loviturile cu drone și rachete lansate de Houthi asupra Israelului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a susținut că loviturile „puternice” au ucis „zeci de operativi teroriști Houthi”, într-o declarație postată pe platforma X.

Atacurile au avut loc în același timp cu un discurs al liderului Houthi Abdel-Malik al-Houthi. Gruparea yemenită nu a reacționat încă după lovituri.