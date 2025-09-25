Italia trimite a doua navă militară pentru a sprijini flotila de ajutor umanitar către Gaza

Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a anunțat, joi, că Roma va trimite o a doua navă militară pentru a escorta flotila Global Sumud, care transportă ajutoare și activiști către Gaza, scrie Al Jazeera.

Decizia vine după anunțurile de miercuri ale Italiei și Spaniei privind trimiterea de nave de război pentru a proteja flotila, vizată în repetate rânduri de atacuri cu drone în apele internaționale.

Ministerul de Externe al Israelului a ordonat flotilei să nu intre în apele Gazei, declarând că „nu va permite” nicio încercare de a încălca blocada navală impusă teritoriului palestinian înfometat.