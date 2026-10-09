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Jaf de 5 milioane de euro: hoții au golit o cramă în cel mai mare furt de vin din istoria Italiei

Cel mai mare furt de vin din istoria Italiei a avut loc într-o singură noapte: o grupare de cel puțin șapte persoane a plecat cu 30.000 de sticle de lux din crama Antinori din Toscana. Prejudiciul ajunge la 5 milioane de euro.
Jaf de 5 milioane de euro: hoții au golit o cramă în cel mai mare furt de vin din istoria Italiei
Andreea Tobias
09 oct. 2026, 12:07, Știri externe
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O bandă de cel puțin șapte persoane a furat 30.000 de sticle de vin de lux din crama Marchesi Antinori de la Cortona, în Toscana, în cel mai mare furt de vin din istoria Italiei.

Prejudiciul ajunge la 5 milioane de euro, iar printre sticlele furate se află Solaia, Tignanello și Guado al Tasso, toate din anul 2023.

Hoții au oprit alarma, au scos din funcțiune camerele de supraveghere și au încărcat vinul în două camioane, folosind chiar stivuitoarele cramei. Furtul a fost descoperit abia a doua zi dimineață, când au ajuns angajații.

Directorul firmei spune că este vorba de o grupare foarte bine pregătită, poate aceeași care a lovit și alte crame din Italia în ultimele luni.

Antinori și-a avertizat clienții din toată lumea să fie atenți la ofertele de vin la prețuri tentante, venite din afara canalelor oficiale.

Cum a fost comis furtul, de ce vinul va fi greu de vândut și ce alte crame italiene au fost jefuite în ultimele luni, în articolul complet pe Mediafax Italia:

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