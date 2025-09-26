Japonia creează un fond de investiții de 550 miliarde de dolari în cadrul acordului comercial cu SUA

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Japonia va înființa o facilitate de investiții în cadrul Băncii Japoneze pentru Cooperare Internațională (JBIC) pentru a sprijini un pachet de investiții în valoare de 550 miliarde de dolari, parte a acordului comercial încheiat cu Statele Unite.

Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul de Finanțe de la Tokyo.

Conform memorandumului semnat luna aceasta între cele două țări, fondurile vor fi direcționate către domenii considerate critice, precum semiconductori, metale, produse farmaceutice, energie și construcții navale.

Obiectivul este ca investițiile să fie realizate până în ianuarie 2029, termen care coincide cu finalul mandatului președintelui american Donald Trump.

Inițiativa subliniază cooperarea economică strânsă dintre Tokyo și Washington, într-un moment în care ambele state caută să-și consolideze lanțurile de aprovizionare și să reducă dependența de resurse provenite din regiuni cu risc geopolitic ridicat.