Japonia înarmează o navă de război cu rachete americane de croazieră Tomahawk

JS Chokai, un distrugător cu rachete ghidate echipat cu sistem Aegis, se îndreaptă spre SUA pentru o desfășurare de un an, timp în care nava va fi supusă unor modificări și va fi antrenat echipajul pentru a-i permite să lanseze rachete de croazieră Tomahawks, manevrabile cu o rază de acțiune de aproximativ 1.000 de mile.

Asta ar plasa țintele din interiorul Chinei sau al Coreei de Nord în raza de acțiune a navei de război japoneze.

La începutul anului 2024, Japonia a semnat un acord cu SUA pentru achiziționarea a 400 de rachete Tomahawk, ca parte a planurilor guvernului de la Tokyo de a crește cheltuielile pentru apărare pentru a contracara amenințările regionale în ceea ce ministrul Apărării, Gen Nakatani, a numit „cel mai sever și complex mediu de securitate” de la al Doilea Război Mondial.