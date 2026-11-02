Japonia lansează o nouă agenție națională în scopul pregătirii pentru mari cutremure

Peste 350 de lucrători de la Agenția Națională pentru Managementul Dezastrelor vor supraveghea eforturile de pregătire, răspuns în caz de urgență și reconstrucție în caz de cutremur, potrivit AP.

Agenția nu a fost creată în anticiparea vreunei calamități specifice, ci este menită să umple un gol pe fondul îngrijorărilor legate de pregătirea țării pentru o criză similară cu cutremurului și tsunami-ului din 2011 din nordul Japoniei, care au ucis aproape 20.000 de oameni, și dezastrului nuclear de la Fukushima, care a urmat.

Japonia, care face parte din „Cercul de Foc al Pacificului”, este unul dintre cele mai predispuse locuri de pe Pământ la dezastre, dar nu a avut niciodată o agenție dedicată gestionării dezastrelor.

„În calitate de centru de comandă al răspunsului la dezastre, vom face tot posibilul pentru a ne consolida pregătirea pentru a proteja viețile și proprietățile oamenilor… și vom viza să devenim cei mai pregătiți din lume”, a declarat ministrul Reconstrucției, Goshi Hosono.

În Japonia au fost emise „solicitări de urgență”

Hosono va conduce agenția înființată de prim-ministrul japonez Sanae Takaichi. El a emis luni „solicitări de urgență” atât către municipalități, cât și către cetățenii japonezi pentru a verifica rezistența la cutremur a locuințelor lor, a se asigura că mobilierul este ancorat în siguranță, a evalua procedurile de evacuare și a face provizii de apă și toalete portabile pentru cel puțin trei zile.

Hosono, care a fost ministrul responsabil cu criza nucleară de la Fukushima, a declarat că dorește să își folosească expertiza dobândită în urma dezastrului din 2011 pentru a consolida agenția.

Există însă îngrijorări că națiunea nu este pregătită pentru viitoare dezastre.