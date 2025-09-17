Japonia nu va recunoaște deocamdată statul Palestina

Decizia vine în contextul în care mai multe state, printre care Marea Britanie, Franța, Canada și Australia, au anunțat că vor recunoaște Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU din această lună, crescând presiunea asupra Israelului, potrivit Reuters.

Marți, ministrul de Externe de la Tokyo, Takeshi Iwaya a declarat că guvernul efectuează o „evaluare cuprinzătoare, inclusiv asupra momentului și a modalităților adecvate” pentru recunoașterea Palestinei.

Japonezii au votat vineri, alături de 142 de state membre ONU, în favoarea unei declarații care cere pași „concreți, irevocabili și cu termen clar” pentru soluția celor două state.

În cadrul G7, state precum Germania și Italia nu s-au arătat deschise recunoașterii Palestinei.