Japonia: Susținerea pentru premierul Ishiba este în creștere în ciuda ultimei înfrângeri electorale

Premierul japonez, Shigeru Ishiba se bucură de o creștere solidă a susținerii populare, deși coaliția de guvernare a pierdut majoritatea în cadrul alegerilor parlamentare din iulie, informează Reuters.
Radu Mocanu
25 aug. 2025, 10:36, Politic

Conform unui sondaj de opinie publicat luni, sprijinul pentru Ishiba a urcat la 39%, în creștere cu 17 procente față de sondajul anterior, realizat în urma alegerilor parlamentare din iulie. Procentul de neîncredere a scăzut la 50% de la 67%.

Privind o eventuală demisie a lui Ishiba, 42% dintre respondenți au răspuns afirmativ, în scădere față de 54% luna trecută, iar 50% au susținut că Ishiba nu ar trebuie să demisioneze.

Printre motivele care stau la baza acestor rezultate se numără încheierea unui acord comercial cu Statele Unite și anunțul guvernului privind creșterea producției de orez pentru a combate creșterile de prețuri.