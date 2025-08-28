JD Vance spune că disputa din Biroul Oval cu Volodimir Zelenski a fost „utilă” și a arătat dezacordurile SUA – Ucraina

Într-un interviu pentru USA Today, JD Vance a recunoscut că regretă parțial modul tensionat în care a decurs întâlnirea televizată, alături de președintele Donald Trump și de liderul ucrainean. „Îmi doresc să nu fi avut o explozie în Biroul Oval, în public? Nu neapărat”, a spus Vance. „Cred că, de fapt, a elucidat unele dintre adevăratele probleme de dezacord dintre partea americană și cea ucraineană. Și cred că a fost util ca poporul american să vadă asta.”

Întâlnirea, care a avut loc la scurt timp după învestirea lui Trump, a fost marcată de o dispută dură: Vance l-a acuzat pe Zelenski că este nerecunoscător și că refuză să ia în calcul negocieri cu Moscova, la trei ani de la începutul războiului declanșat de Rusia.

JD Vance critică administrația Biden pentru lipsa unei strategii în sprijinul Ucrainei

Vicepreședintele a explicat că frustrarea sa nu era îndreptată direct împotriva lui Zelenski, ci mai degrabă împotriva fostei administrații Biden. Potrivit lui Vance, Washingtonul a alocat miliarde de dolari Ucrainei „fără niciun obiectiv real, fără o diplomație reală”. „Asta m-a frustrat mereu mult mai mult decât faptul că Zelenski cerea ajutor de la Washington”, a spus el.

JD Vance susține că administrația Trump este aliniată cu Zelenski pe tema păcii

În prezent, JD Vance afirmă că administrația Trump și Volodimir Zelenski sunt „destul de aliniați” în privința eforturilor de a negocia un acord de pace. „Chiar dacă avem unele dezacorduri, vrem să protejăm integritatea teritorială a Ucrainei. Nu vrem ca Rusia să cucerească întreaga țară”, a subliniat vicepreședintele.

Totuși, Moscova continuă să insiste asupra unor condiții considerate inacceptabile la Kiev, precum cedarea unor teritorii vaste din Donbas și angajamentul ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO.