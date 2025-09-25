Jimmy Kimmel, audiență record la revenirea pe ecran după ce fusese concediat

Peste șase milioane de oameni au urmărit emisiunea, după revenire, iar alte 26 de milioane de oameni au urmărit monologul de marți pe rețelele de socializare, potrivit AFP.

Comediantul a fost dat afară de rețeaua ABC a gigantului divertismentului, după ce oficialii au amenințat că vor retrage licențele de difuzare, se pare din cauza comentariilor făcute de Kimmel în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk.

După un val de indignare public și plângeri, cum că aceasta a fost o încercare a guvernului de a înfrâna libertatea de exprimare, suspendarea a fost anulată, iar Kimmel a revenit în direct marți, susținând un monolog usturător în care ataca cenzura.

„O amenințare guvernamentală de a reduce la tăcere un comedian pe care președintele nu-l agreează este antiamericană”, le-a spus Kimmel telespectatorilor.

„Președintele Statelor Unite a spus foarte clar că vrea să ne vadă pe mine și pe sutele de oameni care lucrează aici concediați. Liderul nostru îi celebrează pe americanii care își pierd mijloacele de trai pentru că nu suportă glumele.”

Primele cifre arătau că peste șase milioane de oameni au urmărit emisiunea, chiar dacă aceasta a rămas indisponibilă pentru aproape un sfert din gospodăriile americane din cauza boicotului companiilor care dețin posturi de televiziune locale, a declarat Disney.

Audiența a crescut de peste trei ori

Prin comparație, „Jimmy Kimmel Live” a atras o medie de 1,42 milioane de telespectatori pe parcursul întregului sezon 2024/2025 – ceea ce înseamnă că audiența a crescut de peste trei ori marți.

A fost cea mai bună performanță a serialului din ultimii 10 ani, a adăugat Disney. Alte 26 de milioane de oameni au urmărit monologul de marți pe rețelele de socializare, a precizat compania.

Trump, care se plânge frecvent de acoperirea negativă a mass-media și îi atacă în mod regulat pe Kimmel și pe alți comedianți de emisiuni târzii, a sărbătorit retragerea sa din directie, numind-o „o veste grozavă pentru America”.

Înainte de revenirea emisiunii, Trump le-a spus reporterilor că Kimmel „nu are talent… nu are audiență”.

„Ei bine”, a glumit Kimmel în emisiunea de marți seară. „Da, da, în seara asta.”

„A încercat tot posibilul să mă anuleze. În schimb, a forțat milioane de oameni să se uite la emisiune. Asta s-a întors complet împotriva ei”, a adăugat el, în mijlocul aplauzelor puternice din studio.