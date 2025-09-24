Jimmy Kimmel îl acuză pe Donald Trump că „a făcut tot posibilul” să-l anuleze, după revenirea emisiunii sale pe TV

Legenda de entertainment, Jimmy Kimmel, a revenit marți pe TV și a declarat că Donald Trump „a făcut tot posibilul” să-i oprească emisiunea, dar în loc de asta a atras milioane de telespectatori.

Jimmy Kimmel a venit cu această reacție după suspendarea emisiunii pe care el o prezenta, o decizie care a deschis o dispută la nivel internațional, legată de libertatea de exprimare și de influența administrației Trump.

„A fost copleșitor”, a spus Jimmy Kimmel în primul său monolog după suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

Disney, compania-mamă a ABC, a luat această măsură săptămâna trecută în urma presiunilor din partea echipei lui Donald Trump, care a fost deranjată de comentariile lui Kimmel legate de împușcarea activistului conservator Charlie Kirk.

„Am primit mesaje de la o mulțime de oameni în ultimele șase zile, am primit mesaje de la oameni din toată lumea în ultimele șase zile, toți cei pe care i-am cunoscut vreodată m-au contactat.”, a spus Jimmy Kimmel.

Luni, în urma criticilor venite din partea celebrităților de la Hollywood, a sindicatelor, a jurnaliștilor și chiar a unor republicani, printre care Ted Cruz, Disney a decis să repornească producția „Jimmy Kimmel Live!”.

Suspendarea a fost aplicată după ce prezentatorul a spus în monologul său de pe 15 septembrie că „banda Maga încearcă cu disperare să-l caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei și face tot ce poate pentru a obține avantaje politice din asta”.

În emisiunea de marți, Kimmel le-a mulțumit colegilor din televiziune, publicului, dar și celor care i-au oferit sprijinul în această perioadă.

„Și, mai presus de toate, vreau să mulțumesc persoanelor care nu susțin emisiunea mea și convingerile mele, dar susțin dreptul meu de a împărtăși aceste convingeri. Chiar dacă nu sunt de acord cu multe dintre aceste persoane în privința majorității subiectelor, iar unele dintre lucrurile pe care le spun îmi provoacă chiar greață, le trebuie curaj să se pronunțe împotriva acestei administrații, iar ei au făcut-o și merită aprecierea noastră pentru asta.”, a spus el.

Jimmy Kimmel a mai declarat că nu și-a dorit niciodată să minimizeze gravitatea morții acestui tânăr, împușcat brutal.

„Vreau să clarific ceva, pentru că este important pentru mine ca om, și anume că nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez importanța uciderii unui tânăr. Nu cred că este nimic amuzant în asta”, a spus el.

„Nici nu a fost intenția mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acțiunile unui individ care era, în mod evident, profund tulburat. Era exact opusul a ceea ce voiam să spun, dar înțeleg că pentru unii a părut nepotrit sau neclar, sau poate ambele. Iar pentru cei care cred că am arătat cu degetul, înțeleg de ce sunteți supărați. Dacă situația ar fi fost inversă, probabil că aș fi simțit la fel.”

„Această emisiune nu este importantă, ceea ce este important este că trăim într-o țară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta. Președintele Statelor Unite a spus foarte clar că vrea ca eu și sutele de oameni care lucrează aici să fim concediați. Liderul nostru se bucură că americanii își pierd mijloacele de trai pentru că nu poate accepta o glumă. Amenințarea guvernului de a reduce la tăcere un comediant pe care președintele nu îl place este o mișcare anti-americană.”, a mai spus Kimmel în speech-ul său de marți.

Înainte de revenirea emisiunii lui Jimmy Kimmel înapoi pe ecran, Donald Trump a criticat decizia ABC.

„Nu pot să cred că ABC Fake News i-a redat lui Jimmy Kimmel slujba. ABC a informat Casa Albă că emisiunea lui a fost anulată! Ceva s-a întâmplat între atunci și acum, pentru că publicul lui a DISPĂRUT, iar „talentul” lui nu a existat niciodată.”, a scris el.

„Cred că vom testa ABC în această privință. Să vedem cum o să ne descurcăm. Ultima dată când i-am dat în judecată, mi-au dat 16 milioane de dolari. De data asta pare să fie și mai profitabil.”, a mai declarat președintele Statelor Unite.

Înainte ca Disney să anunțe revenirea show-ului, ACLU a publicat o scrisoare deschisă semnată de peste 400 de actori, printre care Jennifer Aniston, Meryl Streep, Tom Hanks, Ben Affleck și Robert De Niro, numind suspendarea „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare în țara noastră”.

Disney a explicat ulterior că decizia fusese luată „pentru a evita agravarea unei situații tensionate într-un moment emoțional pentru țara noastră”.