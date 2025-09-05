Joe Biden, operat de cancer de piele, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată

Fostul președinte Joe Biden a fost supus recent unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, a confirmat joi purtătorul său de cuvânt pentru NBC News.

Reprezentanții biroului personal al lui Biden au declarat că acesta se recuperează bine după procedura cunoscută sub numele de chirurgie Mohs , care este adesea utilizată pentru a trata cele mai frecvente forme de cancer de piele.

Procedura îndepărtează straturi de țesut canceros al pielii până când nu mai rămân celule canceroase.

Nu este clar exact când a fost supus Biden operației. El a fost fotografiat ieșind dintr-o biserică din Greenville, Delaware, la sfârșitul lunii trecute, cu o incizie mare și vizibilă în cap.

Biden, în vârstă de 82 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală pentru a i se îndepărta celulele canceroase ale pielii în timpul mandatului său de președinte. În 2023, o leziune canceroasă a pielii a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen fizic de rutină, a declarat medicul lui Biden, Dr. Kevin O’Connor, într-o notă de la acea vreme.

O biopsie a relevat leziunea ca fiind carcinom bazocelular, una dintre cele mai frecvente două forme de cancer de piele, care este, de asemenea, tratată prin chirurgie Mohs.

În urma procedurii din 2023, O’Connor a scris că „tot țesutul canceros a fost îndepărtat cu succes” și că „nu este necesar niciun tratament suplimentar”.

Fosta primă doamnă Jill Biden a suferit, în mod similar, în 2023 , două leziuni canceroase ale pielii , una deasupra ochiului și cealaltă pe piept, identificate tot ca fiind carcinom bazocelular.