Judecătorul care bate un protestatar, opera lui Banksy, îndepărtată de pe fațada tribunalului Londra

Pictura murală a apărut luni și înfățișează un protestatar întins pe jos, ținând în mână un pancart pătat de sânge, în timp ce un judecător îmbrăcat în robă neagră și perucă tradițională îl lovește cu ciocanul. Banksy a postat o fotografie a operei pe Instagram, metoda sa obișnuită de a revendica autenticitatea unei opere. Fotografia era însoțită de legenda „Royal Courts Of Justice. Londra”.

Agenții de securitate din fața tribunalului au acoperit opera de artă cu folii de plastic negru și două bariere metalice, iar aceasta era păzită de doi ofițeri și o cameră de securitate.

Deoarece clădirea în stil neogotic victorian are 143 de ani, pictura murală va fi îndepărtat ținând cont de semnificația sa istorică, potrivit HM Courts and Tribunals.

„Curtea Regală de Justiție este o clădire monument istoric, iar HMCTS are obligația de a-i păstra caracterul original”, se arată într-un comunicat. Clădirile monument istoric sunt considerate cele mai importante clădiri și situri istorice ale țării și sunt protejate de lege.

Deși opera de artă nu face referire la o cauză sau un incident anume, activiștii au văzut-o ca o referință la interdicția impusă de guvernul britanic grupului Palestine Action. Sâmbătă, aproape 900 de persoane au fost arestate la o manifestație din Londra împotriva interdicției.

Grupul Defend Our Juries, care a organizat protestul, a declarat într-un comunicat că muralul „descrie în mod puternic brutalitatea dezlănțuită” de interdicția guvernului.