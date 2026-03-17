Kievul acceptă „sprijinul tehnic și finanțarea” din partea UE pentru repararea conductei Drujba

Ucraina a acceptat sprijinul tehnic și financiar oferit de UE pentru repararea conductei de petrol Drujba, care a fost avariată în urma atacurilor rusești de la sfârșitul lunii ianuarie. Avarierea conductei a dus la întreruperea aprovizionării cu țiței a Ungariei și Slovaciei.

„UE a oferit Ucrainei sprijin tehnic și finanțare. Ucrainenii au salutat și au acceptat această ofertă. Experții europeni sunt disponibili imediat”, se arată într-o declarație comună a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, și a președintelui Consiliului European, António Costa.

Acest anunț vine cu două zile înainte de întâlnirea liderilor UE, care va avea loc la Bruxelles, și ar putea contribui la atenuarea tensiunilor care au determinat Ungaria să blocheze împrumutul de 90 de miliarde de euro din partea UE pentru Kiev, scrie POLITICO.

Von der Leyen și Antonio Costa au mai menționat că au avut loc „discuții intense” cu statele membre și Ucraina pentru „repararea și restabilirea fluxului de petrol”.

Este pentru prima dată când Ucraina permite inspectarea conductei de la avarierea acesteia în urma atacului rusesc din ianuarie.

Ungaria și Slovacia depind de această conductă pentru aprovizionarea cu petrol rusesc, în timp ce Budapesta a acuzat Kievul că trage de timp în privința reparațiilor.