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Kim Jong Un prezintă o rachetă capabilă să lovească SUA, în timp ce Donald Trump vorbește despre o posibilă întâlnire cu liderul nord-coreean

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a prezentat o rachetă balistică intercontinentală capabilă să atingă teritoriul Statelor Unite, într-un moment în care președintele american Donald Trump ia în calcul o nouă întâlnire cu acesta.
Kim Jong Un prezintă o rachetă capabilă să lovească SUA, în timp ce Donald Trump vorbește despre o posibilă întâlnire cu liderul nord-coreean
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Sursa foto: Agenția Centrală de Știri din Coreea (KCNA)
Victor Dan Stephanovici
13 oct. 2026, 11:04, Știri externe
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Kim Jong Un a participat duminică la inaugurarea Muzeului Revoluției Apărării, alături de soția sa, Ri Sol Ju, și de fiica sa, cunoscută sub numele de Ju Ae, scrie Reuters. Evenimentul a fost prezentat marți, 13 octombrie, de agenția oficială nord-coreeană KCNA, la o zi după ce Donald Trump a declarat că ar putea avea o întrevedere cu liderul de la Phenian în timpul unei viitoare vizite în Asia.

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O rachetă uriașă și o hartă care arată până unde poate lovi Coreea de Nord

Printre armele expuse în noul muzeu se numără racheta balistică intercontinentală Hwasong-20, unul dintre cele mai importante sisteme prezentate de regimul nord-coreean. Imaginile difuzate de KCNA arată lansatorul rachetei, alături de alte echipamente militare dezvoltate în timpul conducerii lui Kim Jong Un, inclusiv drone.

Un element care a atras atenția experților este panoul amplasat în fața lansatorului Hwasong-20. Potrivit lui Shin Jong-woo, secretarul general al Korea Defence and Security Forum, acesta pare să prezinte un proiect de rachetă cu focoase multiple.

Pe panou apare și o hartă a lumii care sugerează că raza de acțiune a sistemului ar depăși teritoriul continental al Statelor Unite, extinzându-se către Orientul Mijlociu, Australia și America de Sud. Informațiile și datele prezentate în muzeu reflectă însă capacitățile revendicate de regimul nord-coreean. Nu exista deocamdată o demonstrație independentă a performanțelor rachetei.

Kim Jong Un a participat duminică la inaugurarea Muzeului Revoluției Apărării. Sursa foto: X/kcnawatch 

Experții văd un mesaj adresat direct Washingtonului

Momentul ales pentru inaugurarea muzeului a atras atenția analiștilor, având în vedere posibilitatea reluării contactelor diplomatice dintre Statele Unite și Coreea de Nord. Shin Jong-woo consideră că expoziția urmărește să evidențieze progresele programului militar nord-coreean.

În opinia sa, prezentarea armelor poate fi interpretată și ca o încercare de a obține un avantaj strategic înaintea unui eventual summit între Kim Jong Un și Donald Trump. Un alt specialist, Lim Eul-chul, profesor la Institutul pentru Studii asupra Orientului Îndepărtat din cadrul Universității Kyungnam, atrage atenția asupra semnificației politice a noului muzeu.

Potrivit acestuia, transformarea expozițiilor temporare de armament într-o instituție permanentă reprezintă o încercare a liderului nord-coreean de a consacra dezvoltarea arsenalului nuclear și balistic drept una dintre realizările durabile ale regimului său. Astfel, muzeul nu prezintă doar echipamente militare, ci și o imagine oficială a evoluției programului de înarmare al Coreei de Nord.

Donald Trump ia în calcul o nouă întâlnire cu Kim Jong Un

Prezentarea armamentului are loc într-un moment în care președintele american a lăsat deschisă posibilitatea unei noi întâlniri cu liderul nord-coreean. Donald Trump a declarat luni că ar putea discuta cu Kim Jong Un în timpul vizitei sale programate în Asia.

Președintele SUA este așteptat să participe, la mijlocul lunii noiembrie, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat la Shenzhen, în China. O eventuală întrevedere ar readuce în prim-plan relația diplomatică dintre cei doi lideri, care s-au întâlnit de mai multe ori în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump.

Prima lor întâlnire istorică a avut loc în iunie 2018, la Singapore, fiind urmată de summitul din Hanoi, în februarie 2019. În iunie 2019, Trump și Kim s-au întâlnit din nou în zona demilitarizată dintre cele două Corei. Discuțiile nu au dus însă la un acord durabil privind denuclearizarea Coreei de Nord. Deocamdată, nu există o confirmare oficială a unei noi întâlniri între cei doi lideri.

Coreea de Nord a lansat noi rachete balistice

În paralel cu inaugurarea muzeului militar, Phenianul a continuat testele cu armament balistic. Agenția KCNA a confirmat că armata nord-coreeană a efectuat luni un test cu o rachetă balistică tactică. Potrivit autorităților nord-coreene, lansarea a urmărit verificarea unei îmbunătățiri tehnice aduse unei componente importante a sistemului. KCNA a susținut că modificarea reprezintă un pas semnificativ pentru creșterea performanțelor armamentului ofensiv, fără să ofere detalii despre componenta modernizată.

Armata sud-coreeană anunțase anterior că Phenianul a lansat mai multe rachete balistice către apele aflate la est de Peninsula Coreeană. Potrivit Reuters, a fost a patra lansare nord-coreeană din ultima lună. Noile teste au avut loc după ce Coreea de Sud a efectuat recent un test cu o rachetă hipersonică.

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