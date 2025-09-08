Rusia se confruntă cu mai multe valuri de sancțiuni impuse de Occident ca urmare a invaziei din Ucraina din 2022 și a anexării Crimeei în 2014, potrivit Reuters.

Dmitri Peskov, a afirmat că sancțiunile nu vor influența poziția privind gestionarea Războiului din Ucraina. Acesta a anunțat că intenționează o rezolvarea a conflctului prin mijloace diplomatice, însă a menționat că „operațiunea militară specială” va continua dacă acest lucru nu va fi posibil.

Președintele american Donald Trump a anunțat că este pregătit să treacă la o a doua etapă de sancționare a Rusiei, în timp ce Uniunea Europeană colaborează cu SUA pentru elaborarea unor noi măsuri restrictive.

În ciuda sancțiunilor, economia de război a Rusiei a înregistrat creșteri de 4.1% în 2023 și 4.3% în 2024.