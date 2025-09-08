Prima pagină » Știri externe » Kremlinul afirmă că sancțiunile occidentale nu vor afecta direcția Rusiei privind Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a anunțat că luni că niciun pachet de sancțiuni nu va putea determina Rusia să își modifice politica față de Ucraina, după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare sancțiuni suplimentare.
Rusia se confruntă cu mai multe valuri de sancțiuni impuse de Occident ca urmare a invaziei din Ucraina din 2022 și a anexării Crimeei în 2014, potrivit Reuters.

Dmitri Peskov, a afirmat că sancțiunile nu vor influența poziția privind gestionarea Războiului din Ucraina. Acesta a anunțat că intenționează o rezolvarea a conflctului prin mijloace diplomatice, însă a menționat că „operațiunea militară specială” va continua dacă acest lucru nu va fi posibil.

Președintele american Donald Trump a anunțat că este pregătit să treacă la o a doua etapă de sancționare a Rusiei, în timp ce Uniunea Europeană colaborează cu SUA pentru elaborarea unor noi măsuri restrictive.

În ciuda sancțiunilor, economia de război a Rusiei a înregistrat creșteri de 4.1% în 2023 și 4.3% în 2024.