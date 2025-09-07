Donald Trump pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

Donald Trump a declarat, duminică, faptul că ia în considerare noi sancțiuni împotriva Rusiei, la o zi după un atac aerian masiv asupra Ucrainei, fără precedent prin amploarea sa, potrivit Le Figaro.

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să lanseze o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns afirmativ.

În cursul zilei de duminică, ministrul american al Finanțelor, Scott Bessent, afirmase că Statele Unite sunt „pregătite să intensifice presiunea” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, făcând apel ca și europenii să procedeze la fel.

Declarațiile apar după cel mai important atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul conflictului, care a făcut cinci victime, ilustrând din nou impasul discuțiilor diplomatice pentru încetarea ostilităților.

Vicepreședintele american JD Vance a avut vineri o convorbire „foarte productivă” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a relatat Scott Bessent, care a discutat și el cu aceasta. „Vorbim despre ce pot face împreună UE și Statele Unite. Și suntem pregătiți să creștem presiunea asupra Rusiei”, a declarat duminică ministrul la NBC. „Dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze”, a adăugat el.

Președintele american a amenințat că va viza țările care cumpără hidrocarburi din Rusia, pentru a submina finanțarea efortului său de război, și a impus deja Indiei taxe vamale suplimentare semnificative. Donald Trump este „foarte nemulțumit” de achizițiile de petrol rusesc făcute de unele țări din UE, a mai afirmat joi Volodimir Zelenski.

„Dacă Statele Unite și UE pot conveni asupra unor sancțiuni suplimentare, asupra unor taxe vamale pentru țările care cumpără petrol rusesc, economia Rusiei se va prăbuși. Iar acest lucru îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a subliniat duminică Scott Bessent.