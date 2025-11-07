Kremlinul neagă că Lavrov ar fi pierdut sprijinul lui Putin după anularea summitului cu Trump

„Vă voi da un răspuns scurt: nu este nimic adevărat în aceste informații”, a declarat Peskov presei ruse în cadrul unei conferințe de presă. „Absolut. Lavrov își desfășoară în continuare activitatea în calitate de ministru de externe, desigur”.

Negarea vine pe fondul unor informații potrivit cărora influența lui Lavrov ar fi scăzut după o conversație cu secretarul de stat american Marco Rubio, care ar fi dus la anularea summitului planificat la Budapesta între Putin și președintele american Donald Trump, potrivit The Kyiv Independent.

În ciuda faptului că este membru permanent al Consiliului de Securitate al Rusiei, Lavrov a lipsit în mod notabil de la o reuniune importantă prezidată, miercuri, de Putin, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la poziția sa în cadrul Kremlinului.

Diplomatul de rang înalt și-a pierdut și statutul de șef al delegației ruse la summitul G20. Anul acesta, delegația va fi condusă de Maxim Oreshkin, șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse.

Lavrov a discutat la telefon cu Rubio pe 21 octombrie pentru a stabili condițiile summitului de la Budapesta. După aceea, Rubio ar fi recomandat președintelui american să anuleze întâlnirea planificată.

Surse familiarizate cu discuțiile au declarat anterior pentru Reuters că anularea a fost cauzată de poziția rigidă de negociere a Kremlinului, care a cerut concesii excesive și a refuzat să accepte un armistițiu în Ucraina.

Eșecul summitului a fost urmat de primele sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei de la revenirea lui Trump la putere, care vizează giganții petrolieri Rosneft și Lukoil.