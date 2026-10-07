Kremlinul reacționează după testul nuclear al Franței: Un drum fără ieșire

Moscova a descris această strategie drept „un drum fără ieșire”, în contextul tensiunilor tot mai mari legate de războiul din Ucraina și securitatea europeană.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia a recepționat mesajul transmis de Franța prin testul efectuat în largul coastelor Bretaniei, potrivit Reuters.

Kremlinul critică testul nuclear al Franței

Președintele francez Emmanuel Macron a salutat marți testarea unei rachete balistice lansate de pe un submarin și a afirmat că mesajul transmis prin acest test a fost „clar” și destinat celor care trebuie să îl primească.

Macron nu a menționat direct Rusia în declarația sa. Testul a avut loc însă într-un moment în care tensiunile dintre Moscova și statele europene au crescut pe fondul războiului din Ucraina, al discuțiilor privind securitatea continentului și al rolului descurajării nucleare.

Întrebat despre lansarea rachetei, Dmitri Peskov a acuzat Europa că este preocupată de militarizare și că își dezvoltă politica de apărare prin raportare directă la Rusia.

„Își construiesc identitatea în domeniul apărării și securității pe baza confruntării cu Federația Rusă. Acesta este un drum fără ieșire. După cum arată istoria, nu duce la nimic bun”, a declarat Peskov.

Kremlinul reacționează la testul nuclear al Franței pe fondul tensiunilor cu Rusia

Testul francez are loc într-un context de preocupare crescută privind securitatea europeană și capacitatea statelor europene de a-și consolida propriile mijloace de descurajare.

Franța este singura putere nucleară din Uniunea Europeană și își bazează forța de descurajare nucleară pe componente aeriene și maritime. Lansarea unei rachete balistice de pe un submarin face parte din testarea și menținerea capacităților strategice ale țării.

Rusia a transmis în ultimele luni mai multe avertismente privind posibilitatea utilizării armelor nucleare în anumite circumstanțe, inclusiv în contextul războiului din Ucraina și al securității enclavei Kaliningrad.

Moscova susține că își menține forțele în stare de alertă, dar afirmă că este dispusă să discute cu statele europene.

Rusia cere dialog după testul nuclear al Franței

Dmitri Peskov a declarat că Moscova consideră că problemele de securitate ar trebui rezolvate prin negocieri și nu prin demonstrații de forță.

„Considerăm că orice problemă ar trebui rezolvată nu prin lansări demonstrative de rachete, ci prin dialog”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Schimbul de declarații dintre Paris și Moscova evidențiază tensiunile privind arhitectura de securitate europeană, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar statele europene își reevaluează politicile de apărare și capacitățile militare.