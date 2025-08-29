Kremlinul susține că Putin este deschis către o întâlnire cu Zelenski, dar negocierile de pace Rusia-Ucraina stagnează

Deși liderul rus nu exclude un summit la nivel înalt, acesta a subliniat că pentru ca o astfel de întâlnire să fie eficientă este nevoie de o muncă intensă la nivel de experți, lucru care în prezent nu se întâmplă.

„Președintele Putin nu exclude posibilitatea unei întâlniri, dar consideră că orice discuție la acest nivel trebuie să fie pregătită temeinic. În acest moment, nu putem spune că există un progres semnificativ în lucrările de pregătire”, a precizat Peskov. Acesta a adăugat că Rusia a transmis deja Ucrainei un document scris ce conține principalele poziții ale Moscovei, însă discuțiile nu au avansat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat disponibilitatea pentru o întâlnire cu Putin, dar a cerut un armistițiu înaintea negocierilor de pace Rusia-Ucraina, condiție respinsă de Moscova. Kremlinul susține că preferă discuțiile directe pentru un acord final, fără o oprire temporară a luptelor. Zelenski consideră această atitudine drept dovadă că Rusia nu dorește cu adevărat pacea și continuă războiul pentru a cuceri mai mult teritoriu.

Între timp, conflictul militar s-a intensificat. Rusia a lansat săptămâna aceasta un atac masiv asupra Kievului, afirmând că a vizat infrastructura militară. Totuși, printre clădirile lovite s-au aflat un bloc de locuințe și două imobile aparținând Uniunii Europene și British Council. Conform autorităților ucrainene, 23 de civili, inclusiv patru copii, și-au pierdut viața, iar alți opt sunt dați dispăruți.

Zelenski a cerut sancțiuni internaționale mai dure împotriva Rusiei pentru a o forța să accepte o soluție de pace. În replică, Moscova a acuzat Ucraina și Occidentul de ipocrizie, invocând recentele atacuri cu drone ucrainene asupra unor zone civile din Rusia.